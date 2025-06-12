В Новосибирском зоопарке готовятся к заселению экзотических животных

В ближайшие месяцы Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило планирует открыть новые экспозиции с редкими представителями фауны. Как сообщил директор учреждения Андрей Шило в эфире «Новосибирских новостей», уже осенью 2025 года посетители смогут увидеть уникальных обитателей азиатского континента.

По словам руководителя, завершаются работы в масштабном комплексе «Азия», где разместятся японские макаки, малые красные панды, южноамериканские тапиры и необычные древесные кенгуру. «Павильон для японских макак готов на 90%, для красных панд выполнено около четверти работ, а вольеры для тапиров и медоедов завершены на 40%», — уточнил Шило.

Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для новых питомцев. Как отметил директор, уже в августе откроется экспозиция с японскими макаками, а к октябрю будет готов весь азиатский комплекс, за исключением некоторых элементов благоустройства. Полностью завершить все работы, включая ландшафтный дизайн и декоративные элементы, планируется к весне 2026 года.

Параллельно в зоопарке ведётся строительство нового комплекса «Север», который познакомит посетителей с фауной арктических регионов. Здесь создаются уникальные условия для полярных волков, белых медведей, песцов и северных видов сов. Особенностью экспозиции станет подводный тоннель, позволяющий наблюдать за плавающими белыми медведями.

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