82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
12 июня, 10:40
пробки
2/10
погода
+24.8°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
82.76% -1.2
сегодня
12 июня, 10:40
пробки
2/10
погода
+24.8°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
сегодня 08:18
общество

Власти Новосибирской области готовят новую концессию для строительства мусорных полигонов

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области планируют заключить новую концессию на строительство и эксплуатацию комплексов по переработке отходов.

Как сообщили в пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области, по поручению правительства региона зарегистрированы две новые компании с государственным участием — ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Учредителями выступили Корпорация развития НСО (95%) и Агентство развития жилищного строительства (5%).

Концедентом проекта назначено областное МинЖКХ. Ранее стало известно о планах расторгнуть действующее концессионное соглашение с АО «САХ». Об этом пишет агенство Интерфакс.

Напомним, что новосибирская дачница раскрыла секреты богатого урожая огурцов

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.