Власти Новосибирской области готовят новую концессию для строительства мусорных полигонов

В Новосибирской области планируют заключить новую концессию на строительство и эксплуатацию комплексов по переработке отходов.

Как сообщили в пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области, по поручению правительства региона зарегистрированы две новые компании с государственным участием — ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Учредителями выступили Корпорация развития НСО (95%) и Агентство развития жилищного строительства (5%).

Концедентом проекта назначено областное МинЖКХ. Ранее стало известно о планах расторгнуть действующее концессионное соглашение с АО «САХ». Об этом пишет агенство Интерфакс.

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