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общество

13 пляжей открыли в Новосибирске в пятницу 13-го

Фото: Сиб.фм

Несколько находится в Новосибирске, несколько в области.

К 13 июня в Новосибирской области доступно 13 оборудованных пляжей. В Новосибирске обустроено: «Бугринская роща», «Детский», «Галечный», «На берегу Оби», «Бумеранг», «Звезда»

В Бердске: «Старый Бердск»

В Новосибирской области также открыты: «Парк Кольцово» (село Кольцово), пляж в городе Карасук (Карасукский район), База отдыха «Бухта Лазурная» (Барабинский район), «КП Соловьи» (Новосибирский район), пляж в городе Тогучин (Тогучинский район), «Оазис» (Ордынский район)

Администрация области напоминает о необходимости купаться только в разрешенных местах и соблюдать правила безопасности на воде. Не подвергайте себя и своих близких риску! Перед посещением пляжа рекомендуется ознакомиться с актуальной информацией о его работе и погодных условиях. Берегите себя и наслаждайтесь летним отдыхом!

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Дарья Лапина
Журналист

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