200 погибли. Boeing 787 Dreamliner упал на общежитие в Индии – подробности трагедии

В лайнере находились десять членов экипажа и 232 пассажира: 169 граждан Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии и один — Канады.

Трагедия невиданных масштабов потрясла Индию. Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, совершавший рейс в Лондон, рухнул на землю практически сразу после взлета, около города Ахмадабада на западе страны. Время вылета было зафиксировано в 13:17 по местному времени, а катастрофа произошла всего через считанные минуты. Удар пришелся на общежитие студентов-медиков, расположенное в непосредственной близости от взлетной полосы.

Сила удара была чудовищной: самолет пробил стену столовой, оставив после себя картину ужасающего разрушения. Снимки с места происшествия, которые вскоре облетели весь мир, запечатлели жуткую сцену: обугленные обломки самолета, разбросанные среди нетронутых тарелок со следами только что оставленного обеда, густой, едкий дым, поднимающийся к небу. Это был не просто крах самолета, это был взрыв, произошедший примерно в 13:38, спустя всего двадцать с лишним минут после вылета. Самолет был полностью заправлен топливом, рассчитанным на длительный трансатлантический перелет, что усугубило масштабы трагедии.

Кто был на борту?

На борту находилось 242 человека – это 232 пассажира и 10 членов экипажа, представляющие четыре страны. Большая часть пассажиров – 169 человек – были гражданами Индии. Также на борту находились 53 британца, 7 граждан Португалии и один канадец. По предварительным данным, россиян среди пассажиров не было, что подтвердили представители российского посольства. Среди пассажиров были 11 детей и двое младенцев, что делает эту трагедию еще более душераздирающей.

Один чудом выжил?

Изначально индийская полиция, оценивая масштабы разрушений и силу взрыва, сделала трагическое заявление о полном отсутствии выживших. Однако, надежда на чудо все же появилась. Вскоре после начала поисково-спасательных работ стало известно об одном выжившем – пассажире, сидевшем на 11А месте. По предварительным данным, ему удалось чудом выпрыгнуть из самолета в момент падения. Это невероятное событие, граничащее с чудом, дало хоть какой-то проблеск надежды среди всеобщего горя.

Погибли 30 студентов

На данный момент обнаружено 204 тела погибших. Из общежития медиков извлечено не менее 30 тел. Точное число жертв еще устанавливается, поскольку разрушения настолько обширны, что поисково-спасательные работы продолжаются и могут занять еще значительное время. Это означает, что к сожалению, число жертв может еще возрасти. Масштабы трагедии сопоставимы с самыми крупными авиакатастрофами в истории.

Что известно про лайнер?

Boeing 787 Dreamliner – это относительно новый тип самолета, и это первое в его истории крушение такого масштаба. Расследование причин катастрофы уже началось. Среди предварительных версий – столкновение с птицами, но эта версия пока не подтверждена. Полное и беспристрастное расследование необходимо для того, чтобы установить истинные причины катастрофы и предотвратить подобные трагедии в будущем. Это будет долгий и сложный процесс, требующий тщательного анализа всех факторов и обстоятельств, предшествовавших крушению. В любом случае, эта катастрофа оставит неизгладимый след в истории авиации и в сердцах всех, кто узнал о ней. Мир скорбит вместе с Индией и семьями погибших. Власти Индии объявили национальный траур.