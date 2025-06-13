Бывший мэр Новосибирска предложил перенести День России на другую дату

Анатолий Локоть, экс-мэр Новосибирска, выступил с инициативой изменить дату празднования Дня России. По его мнению, нынешняя дата — 12 июня — вызывает вопросы, поскольку связана с принятием «Декларации о государственном суверенитете РСФСР», которое он назвал «противоречивым» событием. Об этом сообщает «МК Новосибирск»

«Если ввести в поисковик запрос «день независимости России», можно увидеть, от кого именно страна «получила независимость» 12 июня. Реакция горбачёвского руководства СССР на это решение — отдельная тема. Например, Иосиф Сталин жёстко пресёк попытку создания ЦК партии РСФСР в послевоенном Ленинграде, понимая угрозу единству Союза», — написал Локоть в своём Telegram-канале.

Экс-мэр подчеркнул, что День России как государственный праздник необходим, но его стоит связать с более значимым историческим событием. В качестве альтернативы он предложил 16 февраля — дату референдума о присоединении Крыма в 2014 году.

«Это историческое событие! Начало возвращения территорий, утраченных после распада СССР», — отметил Локоть.

Среди других возможных вариантов он назвал 9 мая (День Победы) или 24 июня (дату Парада Победы 1945 года). В пример он привёл Беларусь, где Днём независимости является 3 июля — дата освобождения Минска в 1944 году.

Кроме того, Анатолий Локоть предложил вернуть статус праздничного дня 7 ноября, поскольку Россия, по его мнению, остаётся преемницей Советской России, образованной в 1917 году. Также он напомнил о Параде на Красной площади 7 ноября 1941 года, который имел важное символическое значение во время Великой Отечественной войны.

Ранее Сиб.фм рассказывал о попытке Анатолия Локтя сохранить памятник Ленина в Киргизии.