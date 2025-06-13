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общество

Дрожь по телу. Опубликованы жуткие легенды о Новосибирске в пятницу 13-го

Фото: Сиб.фм

Страшный камень на месте трагедии, духи «Березовой рощи», трамвай-убийца – и другие истории, леденящие кровь, скрылись в мистическую дату.

В Новосибирске рассказали страшных легендах в пятницу 13-го. Это касается «магического камня» у детской больницы, духов «Березовой рощи», трамвая-убийцы с легендарным номером 13, призраков на площади Калинина и в «Башне» на Маркса.

Есть легенды, связанные с научным пространством – Академгородком. Одна из них касается разумного дерева, выращенного в 70-х годах. Обладая живучестью и огромными размерами, оно проявляло агрессию, захватывая все живое, включая ученых. По слухам, дерево либо уничтожено, либо до сих пор существует. Предупреждением служит якобы вырезанная на стволе цифра "666".

Больше увлекательных легенд в большом материале Сиб.фм по ссылке.

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Дарья Лапина
Журналист

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