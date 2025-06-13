Общественник с Хилка в Новосибирске высказался об угрозе со стороны мигрантов

Михаил Михайлов из Центра правовых инициатив потребителей заметил, что бесконтрольная миграция обернулась страшными последствиями.

В паблике «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» появился пост Михаил Михайлов из Центра правовых инициатив потребителей, который высказался о мигрантах и проблемах, связанных с их обитанием на территории НСО и страны, в целом.

«Бесконтрольная миграция привела к формированию анклавов, где дети мигрантов часто не учатся в школах, а взрослые нарушают законы и формируют ОПГ. Это угрожает идентичности и самобытности России. Необходимо ужесточить миграционные законы, пресекать национальные выступления и жестко реагировать на формирование анклавов», — отметил спикер.

При этом, напомнил, что Россия открыта для тех, кто искренне хочет влиться в многонациональную семью и строить будущее вместе.



