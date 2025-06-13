Путин подписал указ о демобилизации? Кто первым сможет вернуться домой?

Приоритет при возвращении отдается многодетным отцам, единственным кормильцам и другим категориям граждан, нуждающимся в особой поддержке.

Президентское заявление: что скрыто за словами?

Решение о демобилизации вселяет надежду, но оставляет без ответа ключевые вопросы. В законе о частичной мобилизации, введенной в 2022 году, по-прежнему нет:

Четких сроков службы: как долго еще предстоит находиться в зоне конфликта?

Прозрачных критериев для увольнения: кому будет предоставлено преимущество при демобилизации?

Понятного механизма возвращения: как подтвердить право на возвращение домой?

О чем умалчивают власти?

Семейные обстоятельства (смерть близкого, уход за больным) – как предоставить необходимые подтверждения?

Психическое состояние – формальные диагнозы, такие как "реакция на стресс", заменяют реальную психологическую помощь и удерживают солдат на передовой.

Юридические коллизии – даже при соответствии критериям демобилизации, окончательное решение остается за командованием на местах.

Пример из жизни: Алексей из Краснодара, мобилизованный в 2022 году, до сих пор не может вернуться к жене и двум детям. "Командир ждет указаний, но откуда им взяться?" – сетует он.

Кого планируют демобилизовать в первую очередь? По информации источников, близких к Министерству обороны, приоритет отдадут:

Контрактникам, у которых истек срок контракта (заключенного до 2022 года).

Военнослужащим с ранениями или психологическими травмами, однако подтвердить травму бывает сложно из-за формальных диагнозов.

Многодетным отцам и единственным кормильцам, но проблема в том, что документы могут остаться на оккупированных территориях.

"Первыми будут увольнять тех, кто истощен физически и морально. Но кто определит степень истощения? Процесс демобилизации похож на лотерею: кому-то повезет, а кому-то придется ждать", – комментирует военный психолог Игорь Васильев.

Почему включение в списки не гарантирует возвращение? Командиры могут:

Признать военнослужащего "незаменимым специалистом".

Затягивать прохождение военно-медицинской комиссии.

Оспаривать статус "единственного кормильца" через органы соцзащиты.

Реальная ситуация: Дмитрий из Воронежа, снайпер с контузией, ждал комиссию пять месяцев. "Врачи говорили, что мои симптомы незначительны. Домой я вернулся только после обращения к уполномоченному по правам военнослужащих", – вспоминает он.

Что нас ждет? Возможные сценарии:

Постепенный вывод войск (до конца 2025 года). Но где взять достаточно контрактников, если не хватает добровольцев?

"Заморозка" демобилизации – в случае ухудшения ситуации на фронте процесс может быть приостановлен "по оперативным соображениям".

А что думаете вы? Какой сценарий наиболее вероятен? Или власти готовят сюрприз?

Почему официальные лица молчат? Стандартный ответ: "Все решения принимаются в интересах безопасности страны". Но это звучит как уклонение от ответа.

Реальность: Даже положенный отпуск на 14 дней раз в полгода часто отменяют. "У нас сложная ситуация", – объясняют командиры.

Что делать тем, кто ждет возвращения близких? Юристы советуют:

Собирать все необходимые документы (медицинские справки, свидетельства о семейном положении).

Обращаться в военную прокуратуру, если командиры игнорируют обращения.

Искать поддержки у общественности – в СМИ, у правозащитников, у депутатов.