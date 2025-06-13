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В Новосибирске клещ впился в ухо 2-летней девочки в лесу Академгородка

Фото: PxHere

В одну из частных клиник Новосибирска обратились встревоженные родители, которые не понимали, что происходит с их дочерью. Оказалось, в ухе девочки был клещ.

Как рассказал Сиб.фм педиатр одной из частных клиник Новосибирска, к нему на приём обратилась семья. Мать и отец привезли 2-летнюю девочку с температурой. Ребёнок сильно плакал.

Проведя осмотр, медик понял, что это не простуда. В ухе девочки нашли клеща. Ребёнка отправили на операцию. Позже врачи сообщили, что кровосос пробыл почти два дня в ухе пациентки.

Клеща отправили на экспертизу, чтобы исключить вероятность энцефалита. Ребёнку выписали лечение и отправили домой.

Ранее Сиб.фм писал о необычных случая обнаружения клеща. В одной из клиник сообщили, что на приём пришёл мужчина, у которого в заднем проходе обнаружили кровососа размером с пятикопеечную монету. А одна из влюблённых пар обратилась в больницу после любовных утех в Первомайском сквере. Оказалось, что клещи впились в их половые органы.

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Денис Борисов
индивидуальный предприниматель

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