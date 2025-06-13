В Новосибирске второй раз за три года пытаются продать торговый центр «Квадрат»

Двухэтажное здание торгового центра площадью около 4000 квадратных метров, расположенное в Калининском районе на улице Кропоткина, появилось в списках продаж на «Авито Недвижимость». Объект находится в густонаселенном районе с хорошей транспортной доступностью — неподалёку расположены станции метро «Гагаринская» и «Заельцовская».

Торговый центр выделяется современным оформлением: на фасаде установлены светодиодная вывеска и медиаэкран для рекламы. Внутреннее пространство организовано по принципу галереи, что обеспечивает удобство для посетителей.

Как отмечают эксперты, значительным преимуществом объекта являются долгосрочные договоры с арендаторами, среди которых присутствуют федеральные сети. Торговый центр полностью загружен платёжеспособными арендаторами, что делает его привлекательным для потенциальных покупателей.

Стоимость объекта составляет 310 миллионов рублей. Местоположение и стабильные арендные потоки повышают инвестиционную привлекательность этой коммерческой недвижимости.

Отметим, что объявления о продаже «Квадрата» уже публиковались ранее. Так в августе 2022 года собственники запрашивали за «Квадрат» всего 130 млн рублей.

Ранее Сиб.фм рассказывала о продаже этого ТЦ.