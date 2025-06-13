В Новосибирской области растут зарплаты дальнобойщиков и таксистов

В Новосибирской области продолжается устойчивый рост заработных плат водителей грузового и легкового коммерческого транспорта. Как отмечают аналитики, эта тенденция характерна для всей России.

В 2025 году российский рынок труда столкнулся с острым дефицитом квалифицированных водителей, что связано с возросшим спросом на услуги грузоперевозок, такси и курьерской доставки.

По данным Андрея Кладового, руководителя платформы «Мигрант Сервис», наиболее остро нехватка кадров ощущается среди дальнобойщиков, таксистов, персональных водителей и операторов специализированной техники. В апреле текущего года средний уровень зарплат водителей составлял от 125 до 160 тысяч рублей, что сопоставимо с доходами в ключевых отраслях экономики.

Среди основных причин сложившейся ситуации эксперты называют сокращение притока молодых специалистов, ужесточение требований к кандидатам, высокую текучесть кадров, рост онлайн-торговли и сервисов агрегаторов такси, а также усилившуюся конкуренцию среди работодателей за квалифицированных водителей.

Ранее Сиб.фм рассказывал о повышении средней зарплаты в Новосибирской области.