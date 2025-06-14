Академгородок в Новосибирске ждет новый торговый центр – что известно о проекте

Компания «Филигран» начнет строительство одноэтажного торгового центра площадью 1 470 квадратных метров в коттеджном посёлке Сигма под Новосибирском.

Новый объект войдёт в состав местной инфраструктуры и объединит под одной крышей продуктовые и хозяйственные магазины, аптеку, зоомагазин, пекарню с кофейней, а также супермаркеты «Пятёрочка» и «Ярче!».

Как сообщил представитель застройщика Евгений Меньшиков, разрешительные документы на строительство планируется оформить уже в июле 2025 года, а сам проект будет реализован за 5–10 месяцев. По его словам, при разработке концепции особый акцент сделан на удобство жителей посёлка.

Торговый центр создадут с учётом комфорта окружающих: в нём не разместят шумные заведения, зато оборудуют зоны отдыха и парковку на 48 машиномест. Для автономного водоснабжения объекта предусмотрена собственная скважина.

Земельный участок под застройку компания приобрела на аукционе Росимущества за 15,5 млн рублей. По расчётам застройщика, новый ТЦ будет востребован не только у местных жителей, но и у дачников, а также автомобилистов, следующих по Ключевской дороге. Ориентировочные сроки открытия – 1 декабря 2025 года или 1 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске второй раз за три года пытаются продать торговый центр «Квадрат».