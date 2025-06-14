Betsy с фурором исполнила «Сигма-бой» в Новосибирске – смотрите, как выглядит девочка, взорвавшая мировые чарты

Новосибирцы дождались выступление певицы Betsy на Черника Music Fest 2025, где она исполнила свой нашумевший хит «Сигма-бой». Ее выступление стало одним из самых ярких моментов фестиваля.

Песня «Сигма-бой», известная своими простыми и очень запоминающимися (и, по мнению некоторых, провокационными мотивами), вызвала небывалый ажиотаж среди гостей фестиваля.

Фестиваль «Черника», ежегодно проходящий в Новосибирске, является значимым событием в культурной жизни города, привлекая тысячи зрителей и самые разные музыкальные коллективы.