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общество

Betsy с фурором исполнила «Сигма-бой» в Новосибирске – смотрите, как выглядит девочка, взорвавшая мировые чарты

Фото Дарьи Матлак / Сиб.фм

Новосибирцы дождались выступление певицы Betsy на Черника Music Fest 2025, где она исполнила свой нашумевший хит «Сигма-бой». Ее выступление стало одним из самых ярких моментов фестиваля.

Песня «Сигма-бой», известная своими простыми и очень запоминающимися (и, по мнению некоторых, провокационными мотивами), вызвала небывалый ажиотаж среди гостей фестиваля.

Фото Betsy с фурором исполнила «Сигма-бой» в Новосибирске – смотрите, как выглядит девочка, взорвавшая мировые чарты 2

Фото Betsy с фурором исполнила «Сигма-бой» в Новосибирске – смотрите, как выглядит девочка, взорвавшая мировые чарты 3

Фото Betsy с фурором исполнила «Сигма-бой» в Новосибирске – смотрите, как выглядит девочка, взорвавшая мировые чарты 4

Фото Betsy с фурором исполнила «Сигма-бой» в Новосибирске – смотрите, как выглядит девочка, взорвавшая мировые чарты 5

Фото Betsy с фурором исполнила «Сигма-бой» в Новосибирске – смотрите, как выглядит девочка, взорвавшая мировые чарты 6

Фото Betsy с фурором исполнила «Сигма-бой» в Новосибирске – смотрите, как выглядит девочка, взорвавшая мировые чарты 7

Фото Betsy с фурором исполнила «Сигма-бой» в Новосибирске – смотрите, как выглядит девочка, взорвавшая мировые чарты 8

Фестиваль «Черника», ежегодно проходящий в Новосибирске, является значимым событием в культурной жизни города, привлекая тысячи зрителей и самые разные музыкальные коллективы.

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Фёдор Туров
Журналист

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