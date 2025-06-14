Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске

14 июня в Новосибирске открылся масштабный музыкальный фестиваль Черника Music Fest 2025, который продлится два дня. Сегодня на сцене парка «Арены» выступят звёзды 90-х и современные исполнители. Сиб.фм ведёт онлайн репортаж с место событий.

Согласно заявленной программе, сегодня на сцену парка «Арены» выйдут: Айвазовский оркестр, Антоха МС, Ramil, RADIO TAPOK, Sigma Boy (Betsy), «Отпетые Мошенники». А 15 июня выступят Jakone & Kiliana, Bakhtin, GSPD, Dead Blonde, Хаски, Rock Privet, Macan.

Обновлено 14:15.

Сейчас открыты двери. У входа собралась толпа людей, все проходят проверку охраны.

Журналисты Сиб.фм показали главные локации фестиваля, включая сцену.

Обновлено 14:30.

На месте развернули торговые ряды, где продают одежду, продукты питания, ювелирные изделия и сувениры.

Обновлено 14:55.

Все больше людей собирается у главной сцены.

Обновлено 15:14

На сцену вышла певица Наталика.