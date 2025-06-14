Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске

14 июня в Новосибирске открылся масштабный музыкальный фестиваль Черника Music Fest 2025, который продлится два дня. Сегодня на сцене парка «Арены» выступят звёзды 90-х и современные исполнители. Сиб.фм ведёт онлайн репортаж с место событий.
Согласно заявленной программе, сегодня на сцену парка «Арены» выйдут: Айвазовский оркестр, Антоха МС, Ramil, RADIO TAPOK, Sigma Boy (Betsy), «Отпетые Мошенники». А 15 июня выступят Jakone & Kiliana, Bakhtin, GSPD, Dead Blonde, Хаски, Rock Privet, Macan.
Обновлено 14:15.
Сейчас открыты двери. У входа собралась толпа людей, все проходят проверку охраны.
Журналисты Сиб.фм показали главные локации фестиваля, включая сцену.
Обновлено 14:30.
На месте развернули торговые ряды, где продают одежду, продукты питания, ювелирные изделия и сувениры.
Обновлено 14:55.
Все больше людей собирается у главной сцены.
Обновлено 15:14
На сцену вышла певица Наталика.