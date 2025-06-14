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Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

14 июня в Новосибирске открылся масштабный музыкальный фестиваль Черника Music Fest 2025, который продлится два дня. Сегодня на сцене парка «Арены» выступят звёзды 90-х и современные исполнители. Сиб.фм ведёт онлайн репортаж с место событий.

Согласно заявленной программе, сегодня на сцену парка «Арены» выйдут: Айвазовский оркестр, Антоха МС, Ramil, RADIO TAPOK, Sigma Boy (Betsy), «Отпетые Мошенники». А 15 июня выступят Jakone & Kiliana, Bakhtin, GSPD, Dead Blonde, Хаски, Rock Privet, Macan.

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 2

Обновлено 14:15.

Сейчас открыты двери. У входа собралась толпа людей, все проходят проверку охраны.

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 3

Журналисты Сиб.фм показали главные локации фестиваля, включая сцену.

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 4

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 5

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 6

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 7

Обновлено 14:30.

На месте развернули торговые ряды, где продают одежду, продукты питания, ювелирные изделия и сувениры.

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 8

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 9

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 10

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 11

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 12

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 13

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 14

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 15

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 16

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 17

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 18

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 19

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 20

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 21

Обновлено 14:55.

Все больше людей собирается у главной сцены.

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 22

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 23

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 24

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 25

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 26

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 27

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 28

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 29

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 30

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 31

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 32

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 33

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 34

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 35

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 36

Обновлено 15:14

На сцену вышла певица Наталика.

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 37

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 38

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 39

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 40

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 41

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 42

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 43

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 44

Фото Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена». Онлайн-репортаж Черника Music Fest 2025 в Новосибирске 45

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Кристина Уколова
Журналист

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