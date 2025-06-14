«Встали насмерть три полка»: знаменитый автор героических песен о русской истории произвел фурор на сцене «Черники»

Едва со сцены ушла Betsy, исполнившая свой знаменитый «Сигма-бой» дважды – специально для тех, кто хотел попеть и потанцевать вместе с ней, как ее место занял следующий хедлайнер первого дня «Черники – Олег Абрамов, он же RADIO TAPOK, знаменитый каверист и автор патриотических песен, которыми действительно можно гордиться.

И публика встретила его с не меньшим восторгом. Музыкальные композиции сопровождались красочным видеорядом – например, вот эта, посвященная битве при Нарве, где русская армия потерпела поражение, но нашлись те, кто стоял до последнего и в итоге заложил краеугольный камень в фундамент будущей победы.

Помимо «Гвардии Петра», в программу вошли и другие известные произведения автора, воспевающие славу русского оружия и величие истории России. Каждая песня сопровождалась яркими визуальными эффектами и проникновенным исполнением, создавая неповторимую атмосферу единения и гордости за свою страну. Одну из песен, посвященных героической обороне крепости Осовец (где, напомним, защитников не сломила даже газовая атака), Абрамов, ради пущего антуража, спел в противогазе.

Олега, кстати, хорошо знают не только в России. В свое время он начал музыкальную карьеру с каверов на песни иностранных исполнителей и «творчества по мотивам», например, придуманных с нуля песен в стиле «КиШ» или Sabaton. И он очень удивился, узнав о том, что группа Sabaton, которых он переводил чаще всех, в качестве ответной любезности англифицировала его собственное творение «Битва за Москву» (которая создавалась как раз в качестве «песни в стиле Сабатонов»). После этого он сосредоточился уже на собственных композициях.