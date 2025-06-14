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общество

Новосибирцы на фестивале «Черника» наконец-то дождались «Сигма-боя»

Фото Дарьи Матлак / Сиб.фм

Прямо сейчас в парке «Арена» продолжается музыкальный фестиваль Черника Music Fest 2025, где выступают как звезды 90-х, так и современные исполнители. Зрителей собралось очень много – и они уже дали понять, кого ждут больше всего.

«Кого вы хотите услышать?» – кричат со сцены.

В ответ гости скандируют одно слово: «Сигма».

Даже когда выступают другие – «Айвазовский Оркестра», Наталика и другие, зрители размахивают самодельными плакатами с именем Betsy – автора той самой песни про «Сигма боя».

Еще о том, как проходит фестиваль, можно узнать здесь.

ОБНОВЛЕНО: Betsy только что вышла на сцену, вызвав у зрителей шквал эмоций.

Фото Новосибирцы на фестивале «Черника» наконец-то дождались «Сигма-боя» 2

Фото Новосибирцы на фестивале «Черника» наконец-то дождались «Сигма-боя» 3

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Фёдор Туров
Журналист

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