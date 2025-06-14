Экс-мэр Новосибирска Локоть предложил изменить дату Дня России

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказал мнение, что 12 июня — неудачная дата для празднования Дня России, поскольку она связана с принятием «Декларации о государственном суверенитете РСФСР».

Он подчеркнул, что, хотя такой праздник стране необходим, дата должна отражать масштаб и историческую значимость многовековой российской истории. В качестве возможных альтернатив политик предложил день референдума о присоединении Крыма (16 февраля), 9 мая или 24 июня — дату проведения Парада Победы.

Кроме того, Локоть заявил о необходимости вернуть государственный статус празднику, поскольку современная Россия, по его мнению, является преемницей Советской России, созданной после Октябрьской революции. Он напомнил, что 7 ноября 1941 года состоялся знаменитый парад на Красной площади, ставший переломным моментом в битве за Москву. Свою позицию экс-мэр изложил в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, как отгремел День России в Новосибирске.