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общество

Как проходит Черника Music Fest: опубликованы яркие фото с фестиваля в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

14 июня в Новосибирске стартовал двухдневный музыкальный фестиваль Черника Music Fest 2025. Основные мероприятия проходят на площадке парка «Арены», где в первый день выступят как легендарные исполнители 90-х, так и современные артисты.

В первый фестивальный день зрителей ждут выступления Айвазовского оркестра, Антохи МС, Ramila, RADIO TAPOK, Sigma Boy (Betsy) и группы «Отпетые Мошенники». 15 июня на сцену выйдут Jakone & Kiliana, Bakhtin, GSPD, Dead Blonde, Хаски, Rock Privet и Macan, завершая музыкальный марафон.

Репортаж ведет Сиб.фм.

Посетителей ждет насыщенная развлекательная программа — от интерактивных зон и конкурсов с призами до гастрономических площадок и экстремальных развлечений для самых смелых.

Фото Как проходит Черника Music Fest: опубликованы яркие фото с фестиваля в Новосибирске 2

Фото Как проходит Черника Music Fest: опубликованы яркие фото с фестиваля в Новосибирске 3

Фото Как проходит Черника Music Fest: опубликованы яркие фото с фестиваля в Новосибирске 4

Фото Как проходит Черника Music Fest: опубликованы яркие фото с фестиваля в Новосибирске 5

Фото Как проходит Черника Music Fest: опубликованы яркие фото с фестиваля в Новосибирске 6

Фото Как проходит Черника Music Fest: опубликованы яркие фото с фестиваля в Новосибирске 7

Фото Как проходит Черника Music Fest: опубликованы яркие фото с фестиваля в Новосибирске 8

Фото Как проходит Черника Music Fest: опубликованы яркие фото с фестиваля в Новосибирске 9

Фото Как проходит Черника Music Fest: опубликованы яркие фото с фестиваля в Новосибирске 10

Фото Как проходит Черника Music Fest: опубликованы яркие фото с фестиваля в Новосибирске 11

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Кристина Уколова
Журналист

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