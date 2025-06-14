Как проходит Черника Music Fest: опубликованы яркие фото с фестиваля в Новосибирске

14 июня в Новосибирске стартовал двухдневный музыкальный фестиваль Черника Music Fest 2025. Основные мероприятия проходят на площадке парка «Арены», где в первый день выступят как легендарные исполнители 90-х, так и современные артисты.

В первый фестивальный день зрителей ждут выступления Айвазовского оркестра, Антохи МС, Ramila, RADIO TAPOK, Sigma Boy (Betsy) и группы «Отпетые Мошенники». 15 июня на сцену выйдут Jakone & Kiliana, Bakhtin, GSPD, Dead Blonde, Хаски, Rock Privet и Macan, завершая музыкальный марафон.

Репортаж ведет Сиб.фм.

Посетителей ждет насыщенная развлекательная программа — от интерактивных зон и конкурсов с призами до гастрономических площадок и экстремальных развлечений для самых смелых.