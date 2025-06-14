Конфликт Израиля и Ирана: как начался конфликт и к чему он может привести

13 июня 2025 года ближневосточный конфликт перешел в новую фазу острого военного противостояния между Израилем и Ираном.

Вечером иранские силы осуществили масштабный ракетный обстрел израильской территории, выпустив в двух волнах 150-200 баллистических ракет, включая впервые примененные в боевых условиях ракеты подводных лодок. По данным AXIOS, американские системы ПВО помогли Израилю перехватить часть ракет.

Израильские СМИ сообщают, что ответные удары пришлись по штаб-квартире министерства обороны страны, тогда как иранский КСИР утверждает о поражении ракетных производственных центров и объектов военной промышленности. В Тель-Авиве зафиксировано 21 пострадавшего, включая одного человека в тяжелом состоянии. Иранские источники (Tasnim) заявляют о восьми сбитых израильских самолетах и захваченной в плен женщине-пилоте.

Ранее в тот же день израильские ВВС нанесли упреждающие удары по иранским объектам, включая авиабазы "Хамдам" и "Тебриз". По информации агентства Fars, эти атаки привели к гибели 78 человек (включая военных и ученых) и ранению 329 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале долгосрочной операции против иранской ядерной инфраструктуры, тогда как президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал "соответствующий ответ".

Ситуация обсуждалась на экстренном заседании СБ ООН, где иранский представитель Амир Саид Иравани обвинил Израиль в "государственном терроризме", а российский постпред Василий Небензя предупредил о риске ядерной катастрофы в регионе. Американский представитель Дороти Ши, напротив, назвала действия Израиля самообороной, призвав Тегеран к переговорам по ядерной программе.

Конфликт продолжает развиваться, вызывая серьезную озабоченность международного сообщества в связи с потенциальными последствиями для региональной и глобальной безопасности.

Ранее сообщалось, что из-за израильских авиаударов новосибирские авиакомпании отменили рейсы в Дубай.