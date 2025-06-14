Мэр и губернатор Новосибирска раскрыли планы по развитию городского зоопарка

Власти Новосибирска представили планы по дальнейшему развитию городского зоопарка. Мэр Максим Кудрявцев и губернатор Андрей Травников обсудили перспективы развития учреждения, реализуемые в рамках долгосрочной программы модернизации.

Как сообщил градоначальник в своем Telegram-канале, в этом году завершается строительство комплекса "Азия", где разместятся вольеры для красных панд, медоедов, японских макак, носух и других животных. Параллельно началось возведение нового комплекса "Африка", первым объектом которого станет вольер для карликовых бегемотов.

На развитие зоопарка в 2025 году из городского и областного бюджетов планируется направить 265 миллионов рублей. Кудрявцев подчеркнул, что новосибирский зоопарк остается важнейшей достопримечательностью не только города, но и страны в целом. Особое внимание уделяется как созданию комфортных условий для посетителей, так и обеспечению благополучного содержания животных.

Ранее сообщалось, что новосибирский зоопарк обновит вольеры за 265 млн рублей.