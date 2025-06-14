Новосибирский актер Никита Кологривый эвакуировался из Ирана вместе со съемочной группой

Среди россиян, которые вынуждены были экстренно эвакуироваться из Ирана в связи с началом боевых действий, оказался новосибирский актер Никита Кологривый, который сейчас участвует в съемках сериала «Трудно быть богом» по мотивам творчества братьев Стругацких.

В настоящее время съемочная группа под руководством Федора Бондарчука в целях безопасности выехала на территорию Азербайджана, откуда они группами отправляются в РФ. Как сообщило посольство России в Азербайджане, 14 июня вторая группа успешно отбыла домой, остальные пока ждут своей очереди в отеле – в том числе Бондарчук и его команда. Режиссер уже выразил благодарность азербайджанской стороне за помощь.

В июне, напомним, в Иране проходят Дни русской культуры, в рамках которой в эпицентре военных действий оказался еще один уроженец Новосибирска – речь идет о дирижере Арсении Ткаченко, который 10 и 12 июня давал концерты в Тегеране. В настоящее время власти ищут возможность вернуть культурную делегацию на родину.

Напомним также, о том, что минувшей ночью на Израиль обрушились четыре волны ракет со стороны Ирана. Первая атака включала около 100 ракет, вторая – порядка 50. Иранское агентство IRNA утверждает о попаданиях в здание Министерства нацбезопасности Израиля, однако официальные источники Израиля информацию не подтверждали.