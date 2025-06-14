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общество

От 50% и выше: резкий скачок цен на яблоки взбудоражил Новосибирск

Фото: freepik

Цены на яблоки в Новосибирске демонстрируют рекордный рост, значительно опережающий общероссийские показатели. Согласно данным Росстата, за два года стоимость этого популярного фрукта в регионе увеличилась более чем на 50%.

В апреле 2025 года средняя цена за килограмм яблок в новосибирских магазинах достигла 187,21 рубля. Для сравнения: годом ранее показатель составлял 158,87 рубля, а в апреле 2023 года — всего 123,81 рубля. Таким образом, за 24 месяца яблоки подорожали на 51,21%.

На федеральном уровне динамика цен выглядит более умеренной. По России в целом килограмм яблок за год подорожал с 135,88 до 160,93 рубля, что соответствует росту на 18,44%.

Специалисты отмечают, что новосибирский рынок демонстрирует аномально высокие темпы роста цен на фруктовую продукцию. Разница с общероссийскими показателями превышает 30 процентных пунктов за двухлетний период.

Ранее сообщалось, что яблоки из мусорных баков продают в Новосибирске за 100 рублей.

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Кристина Уколова
Журналист

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