Пустырь вместо заправки: в Новосибирске показали последствия ЧП на АЗС

Четыре года назад, 14 июня 2021 года, Новосибирск потряс мощный взрыв на автозаправочной станции "Еврогаз" на Гусинобродском шоссе. ЧП произошло из-за выброса газа через неисправный кран сосуда, когда незаземленный газовоз прибыл на заправку.

Возникшее пламя быстро охватило территорию АГЗС, а последовавший взрыв поднял огненный столб на высоту 138 метров.

Сила взрыва была настолько мощной, что повредила цистерны и выбила стекла в окнах близлежащих жилых домов. Пожар охватил площадь более 1,5 тысячи квадратных метров, потребовав масштабных усилий пожарных для его ликвидации.

Сейчас на месте бывшей заправки остался лишь пустырь. Единственным напоминанием о некогда работавшей АЗС служит уцелевшее ценовое табло, на котором когда-то отображалась стоимость топлива. Четыре года спустя территория так и не восстановлена, оставляя горожанам память о том страшном дне.

Ранее в Новосибирске вспомнили страшные кадры взрыва на АЗС трехлетней давности.