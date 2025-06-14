В Новосибирске вспомнили страшные кадры взрыва на АЗС трехлетней давности

14 июня 2021 года на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошла масштабная авария — взорвалась автогазозаправочная станция. Хотя человеческих жертв удалось избежать, инцидент привел к многочисленным пострадавшим и многомиллионному ущербу.

Катастрофа произошла на АГЗС по адресу Гусинобродское шоссе, 60, где произошел выброс газа из-за неисправности крана одного из резервуаров. Как установило следствие, причиной возгорания стало отсутствие заземления у газовоза, прибывшего для заправки. Последовавший мощный взрыв поднял столб пламени на высоту 138 метров.

Последствия оказались разрушительными: взрывной волной разбросало цистерны, в близлежащих домах выбило стекла, а площадь пожара превысила 1,5 тысячи квадратных метров. В результате ЧП пострадали 51 человек.

Особое внимание общественности привлекла история спасенной собаки, найденной в луже мазута. Пса, названного Беляшиком, удалось выходить, но впоследствии у него начались проблемы со здоровьем, приведшие к гибели.

В июне 2021 года были арестованы руководители компаний, связанных с эксплуатацией АЗС: директор ООО «Сибгаз» Роман Гармидер, главный инженер Геннадий Кисель и директор управляющей компании «ЭкоГаз» Алексей Савлук.

Спустя два года суд вынес приговор: Гармидер получил 3,5 года условного срока за нарушение требований промышленной безопасности, Кисель и Савлук — по 3 года условно.

Ранее Сиб.фм рассказывал о 32 исках к виновникам взрыва в Новосибирске.