Тигран Кеосаян: что известно о состоянии режиссера на 13 июня

Режиссер Тигран Кеосаян уже полгода находится в коматозном состоянии, при этом его состояние врачи характеризуют как стабильно тяжелое. По информации медицинских источников, в последнее время у пациента наблюдаются отдельные признаки улучшения, дающие осторожную надежду на восстановление.

Супруга режиссера Маргарита Симоньян сообщила, что муж реагирует на ее голос — может моргнуть или слегка пошевелить пальцами в ответ на обращение. Она пояснила, что, хотя Кеосаян не говорит, но отвечает на простые просьбы, такие как моргание, а также иногда открывает рот и делает движения руками.

Медицинские специалисты подтверждают, что у пациента появились отдельные рефлексы и реакции на внешние раздражители, однако воздерживаются от конкретных прогнозов. Они подчеркивают, что процесс восстановления потребует длительного времени — возможно, многих месяцев интенсивной реабилитации.

Кардиолог Алексей Федоров ранее отмечал, что выход из комы после клинической смерти представляет собой сложный и непредсказуемый процесс, требующий комплексного медицинского подхода.

Напомним, что информация о коме Кеосаяна стала известна в январе 2025 года, хотя госпитализация произошла еще в декабре 2024-го. Нынешнее тяжелое состояние режиссера связано с сердечными проблемами, которые ранее уже дважды приводили его к инфарктам.

Ранее сообщалось, что состояние телеведущего Тиграна Кеосаяна показывает слабые признаки улучшения.