В Госдуме ответили на предложение Алаудинова о мобилизации 1 млн человек

В Госдуме отреагировали на заявление командира спецназа "Ахмат" генерал-лейтенанта Апти Алаудинова о необходимости мобилизации от 500 тыс. до 1 млн человек. Член комитета по обороне Виктор Заварзин в комментарии RTVI подчеркнул, что это представляет собой личное мнение военного, а не официальную позицию, и на данный момент мобилизация не требуется.

Депутат отметил, что миру следует внимательно проанализировать ситуацию вокруг Ирана, включая действия некоторых стран, которые, по его выражению, "перешли все границы". При этом он сослался на заявление президента Владимира Путина о стратегических успехах российских войск, добавив, что оснований для новой мобилизации в настоящее время не видит.

Ранее Алаудинов в своем Telegram-канале, комментируя иранские удары по Израилю, высказал мнение о необходимости подготовки значительного резерва военнослужащих. Генерал утверждал, что Россия должна призвать и начать готовить от 500 тыс. до 1 млн человек, поскольку, по его мнению, уже идет Третья мировая война. Он подчеркнул важность усиления всех направлений обороны — от ПВО до других компонентов — чтобы предотвратить возможные угрозы.

Алаудинов также прокомментировал израильские удары по Ирану, в результате которых, по его данным, погибли представители военного руководства и ядерные специалисты. Он обратил внимание на отсутствие санкций против Израиля, объясняя это координацией действий с США и Европой. Генерал выразил уверенность, что текущая политика Израиля не может продолжаться бесконечно.

Ранее сообщалось, что из-за израильских авиаударов новосибирские авиакомпании отменили рейсы в Дубай.