Автобус №43 меняет маршрут: ремонт на Оловозаводской в Новосибирске вносит коррективы

С 16 июня по 15 сентября 2025 года в Новосибирске временно изменится маршрут движения автобуса №43. Это связано с ограничением движения транспорта на участке улицы Оловозаводской от улицы Сержанта Коротаева до улицы Обогатительной, где МУП «Горводоканал» проводит реконструкцию канализационного коллектора.

В период проведения работ автобус №43 будет следовать по изменённой схеме: после улицы Сержанта Коротаева он повернёт на улицу Тюменскую, затем на улицу Аникина, после чего продолжит движение по обычному маршруту. Автобус №9 сохранит прежнюю траекторию движения без изменений.

Как уточняют в мэрии, текущие работы являются первым этапом реконструкции. Второй этап запланирован на период с 16 сентября по 30 ноября 2025 года — подробности об изменениях в работе общественного транспорта в этот период будут объявлены дополнительно ближе к осени. Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки с учётом временных изменений.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске обустроят школьные маршруты.