Чудом уцелел: малыш в Новосибирске едва не сорвался с 3-го этажа

В Новосибирске на улице Виктора Уса оперативные действия соседей предотвратили трагедию — двухлетний ребенок повис на балконе третьего этажа, оставшись без присмотра родителей.

Как сообщает Telegram-канал «ACT-54 Black», ситуацию заметили жильцы дома, которые незамедлительно организовали спасательную операцию.

На опубликованном видео видно, как один из мужчин спустился на балкон второго этажа, где другой сосед помог ему выбраться через окно на подоконник. Рискуя собственной безопасностью, спасатель сумел дотянуться до малыша и аккуратно протолкнуть его обратно на балкон.

Ранее сообщалось, что на станции метро "Студенческая" в Новосибирске зафиксирован случай падения человека на рельсы.