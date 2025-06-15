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вчера 23:14
общество

Дизайнер Лебедев вновь назвал Новосибирск «недоразумением»

Фото: соцсети Артемия Лебедева

Дизайнер Артемий Лебедев в своем новом видео вновь подверг критике Новосибирск, назвав его "недоразумением" и "любимым городом для критики". При этом он противопоставил ему Красноярск, который охарактеризовал как "архитектурную жемчужину" и более достойного претендента на звание сибирской столицы.

Лебедев выразил мнение, что Новосибирску не хватает грамотного руководства, способного привести город в порядок. Его замечания продолжают серию критических высказываний в адрес мегаполиса, который регулярно становится объектом нападок со стороны блогера.

В то время как Красноярск получил от Лебедева комплименты за архитектурный облик, Новосибирск в его интерпретации остается городом с нереализованным потенциалом, нуждающимся в кардинальных преобразованиях.

Ранее сообщалось, что новосибирцы просят Бастрыкина признать блогера Лебедева врагом России.

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Кристина Уколова
Журналист

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