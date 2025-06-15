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Дзержинский проспект в Новосибирске парализован после столкновения иномарок

Фото: телеграм-канал "Инцидент Новосибирск"

Вечером 15 июня на оживлённом проспекте Дзержинского в Новосибирске произошло мощное столкновение BMW и Honda CR-V. Авария, случившаяся у остановки «Королёва», оставила после себя снесённые опоры светофоров и дорожных знаков.

Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», на месте работали экстренные службы. К счастью, обошлось без пострадавших. Последствия аварии временно заблокировали движение пассажирского электротранспорта на этом участке.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 20-летний мотоциклист погиб в ДТП.

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Кристина Уколова
Журналист

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