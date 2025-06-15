Хаски осыпал зрителей купюрами во время выступления на новосибирском «Черника Music Fest»

Фестиваль «Черника Music Fest» в Новосибирске продолжает радовать зрителей яркими выступлениями. После концерта группы Bakhtin на сцену вышел рэпер Хаски, открывший свой сет треком «Сколько стоят деньги» – во время исполнения артист буквально осыпал зрителей купюрами.

Энергетика выступления мгновенно передалась публике – в толпе стихийно начались слэмы. Фестивальная программа еще не завершена – впереди поклонников музыки ждут выступления Dead Blonde, Jakone & Kiliana, Rock Privet и GSPD, которые продолжат заряжать публику драйвом.

Ранее сообщалось, что Sigma Boy и Ramil собрали толпу фанатов в парке «Арена».