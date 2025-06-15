Началась продажа билетов на грандиозное авиашоу под Новосибирском

2 и 3 августа 2025 года на аэродроме Мочище под Новосибирском пройдет авиационный фестиваль «ВИВА АВИА», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводимый в поддержку Вооруженных сил России.

Программа мероприятия включает показательные выступления авиационных групп высшего пилотажа ВКС России, демонстрации гражданской авиации, техники общего назначения и раритетных летательных аппаратов. Зрители увидят воздушные шары, парашютные прыжки, купольную акробатику, полеты дельтапланов и мотопарапланов, а также запуск авиамоделей и воздушных змеев.

Особенностью фестиваля станет совместное выступление авиагрупп «Стрижи» и «Русские витязи». В рамках культурной программы запланированы концерты Новосибирского фестивального симфонического оркестра, ансамбля «Песняры», групп «Калинов мост» и «Рви меха», а также Русского академического оркестра.

Впервые вход на мероприятие будет платным. Билеты уже доступны на платформе Яндекс: стоимость посещения первого дня составляет 200 рублей, абонемента на два дня — 300 рублей. Фестиваль будет работать 2 августа с 12:00 до 23:00 и 3 августа с 09:00 до 14:30.

Мероприятие традиционно собирает многочисленных зрителей из Новосибирска и других регионов страны.

Ранее сообщалось, что с 4 по 6 июля в Первомайском сквере Новосибирска пройдет шестой фестиваль авторской песни «СНИЗУ».