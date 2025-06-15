Новосибирские эксперты разбирают «Переходный возраст»: как сериал влияет на подростков

В Новосибирске продолжается цикл обсуждений сериала «Переходный возраст», привлекшего внимание психологов, педагогов и родителей подростков. Как сообщает BFM-Новосибирск, на одной из встреч в книжном магазине «Карта мира» участники делились мнениями о драме, рассказывающей историю 13-летнего мальчика, совершившего убийство одноклассницы.

Психоаналитик Анна Фатеева отметила, что сериал затронул важную социальную проблему современного подросткового возраста. По ее словам, традиционные методы воспитания, основанные на ограничениях и наказаниях, перестают быть эффективными в условиях новой реальности, где подростки обладают значительной самостоятельностью. Специалист подчеркнула, что эта ситуация вызывает тревогу у родителей и требует постоянного осмысления, так как не имеет однозначных решений.

Особое внимание участники встречи уделили художественным приемам сериала. Фатеева обратила внимание на контраст между хрупким обликом главного героя и его способностью к агрессивным действиям, что, по ее мнению, отражает распространенную ошибку взрослых — нежелание замечать сложные проявления подростковой психологии. Психолог также прокомментировала настойчивое повторение фразы «ему всего 13» в первой серии, интерпретируя это как попытку отрицать взрослые проявления у подростков.

Профессиональное сообщество рассматривает сериал не только как художественное произведение, но и как материал для анализа, дополняя обсуждения примерами из практики и данными исследований. Цикл встреч, посвященных «Переходному возрасту», продлится до конца июня.

Ранее сообщалось, что сибирячка снялась в мистическом мини-сериале «Приворот».