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общество

Новосибирского дирижера эвакуировали из зоны боевых действий в Иране

Фото: telegram-канал Арсентия Ткаченко

Российские дипломаты организовали срочную эвакуацию граждан РФ из Ирана в условиях обострения обстановки. Среди вывезенных из Исфахана, где проходила "Неделя русской культуры", оказались дирижёр Новосибирского камерного оркестра Арсений Ткаченко и музыканты БСО имени Чайковского.

По данным Минкультуры, артисты благополучно доставлены в Тегеран и размещены в безопасной гостинице под опекой сотрудников посольства. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Всего под защитой российских дипломатических служб в Иране остаётся около 50 представителей российских творческих коллективов.

Ранее специальным рейсом были эвакуированы участники съёмочной группы сериала "Трудно быть богом", включая продюсера Фёдора Бондарчука и актёра Никиту Кологривого. Группа направлена в Азербайджан, где получила необходимую консульскую поддержку. Вместе с россиянами из страны вывезли и иностранных участников проекта.

До этого сообщалось, что новосибирский актер Никита Кологривый эвакуировался из Ирана вместе со съемочной группой.

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Кристина Уколова
Журналист

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