После долгого перерыва: поезд из КНДР в Россию возобновляет движение

С 17 июня возобновляется железнодорожное сообщение по самому длинному в мире беспересадочному маршруту Пхеньян-Москва, прерванному в 2020 году из-за пандемии. Согласно информации РЖД, поезда будут курсировать дважды в месяц между столицами и раз в месяц по маршруту Пхеньян-Хабаровск, причем все составы формируются в Северной Корее.

Первый поезд из Пхеньяна отправится 17 июня, а уже 23 июня состав впервые сделает остановку в Новосибирске. Обратный рейс через новосибирский вокзал запланирован на 28 июня. Маршрут включает 155 остановок, в том числе в крупных городах Сибири и Дальнего Востока — Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Иркутске, Чите и Хабаровске, а также 8 остановок в Новосибирской области.

Протяженность этого уникального маршрута превышает 10 тысяч километров, а время в пути составляет более 8 суток. Билеты поступят в продажу за 60 дней до отправления поездов через железнодорожные кассы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске женщина родила ребёнка в поезде на ходу.