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общество

Село Сокур засыпало крупным градом

Фото: Сиб.фм

Мошковский район Новосибирской области пострадал от сильного града. Как сообщает телеграм-канал АСТ-54 Black, стихия обрушилась на село Сокур, сопровождаясь ураганным ветром и крупными градинами.

По данным регионального МЧС, 15 июня в области прогнозируются опасные погодные явления: грозы и штормовой ветер с порывами до 20 м/с. Соответствующие SMS-оповещения были разосланы жителям региона.

Западно-Сибирский гидрометцентр подтверждает ухудшение погодных условий. Синоптики ожидают в Новосибирске переменную облачность с кратковременными, местами сильными дождями и грозами в течение дня.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Новосибирске на этой неделе.

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Кристина Уколова
Журналист

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