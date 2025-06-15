Тяжёлое ДТП в Новосибирске: байкер столкнулся с грузовиком

15 июня около 16:00 на улице Ипподромской в Новосибирске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Согласно информации телеграм-канала АСТ-54, водитель двухколесного транспортного средства сначала столкнулся с грузовой фурой, после чего по инерции вылетел на встречную полосу, оказавшись под колесами легкового автомобиля Mazda.

Очевидцы сообщают, что на месте аварии работают экстренные службы: пожарные, медики и сотрудники ГИБДД. По их словам, мотоциклист находится под колесом легковушки, а его транспортное средство получило значительные повреждения — детали мотоцикла разбросаны по проезжей части.

Инцидент вызвал масштабные заторы на магистрали — движение затруднено в обоих направлениях. Информация о состоянии пострадавшего байкера на данный момент не поступала.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 20-летний мотоциклист погиб в ДТП.