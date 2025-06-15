В Новосибирске две иномарки парализовали движение после ДТП на Октябрьском мосту

Утром 15 июня в Центральном районе Новосибирска произошла серьезная авария. На Октябрьской магистрали, на эстакаде, столкнулись автомобили марок BMW и BAIC U5 Plus.

Очевидцы сообщили об этом происшествии в группе "АСТ-54 Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".

После столкновения у обеих машин вырвало передние колеса, которые разбросало по дороге. Автор публикации отметил, что зрелище было довольно серьезным. После аварии на мосту образовались пробки в обе стороны.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Сиб.фм публиковал подробности смертельного ДТП в Болотном.