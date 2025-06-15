В Новосибирске пропала пожилая женщина с чёрной сумочной

Волонтёры объявили о поиске 61-летней Татьяны Курасовой (Альберти).

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», женщина пропала 12 июня. С тех пор её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы чёрные с проседью до плеч, глаза карие.

Одежда: предположительно темно-синий спортивный костюм, черные сапоги.

С собой: чёрная маленькая сумочка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей или тех, кто видел её с 12 июня 2025 или позже, волонтёры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

Ранее Сиб.фм писал о поисках без вести пропавших мужчин.