В Новосибирске женщина обнаружила на купюре 1000 рублей провокационную надпись о Путине

Женщине дали на сдачу тысячу рублей, на которой было написано четверостишие с провокационным смыслом.

«Мы с подругой посетили кафе на Красном проспекте и расплатились наличными. Сначала я не обратила внимания, но через несколько дней заметила странную надпись на купюре, как будто её нанесли печатью. Сначала я заподозрила, что это может быть подделка. Но после проверки убедилась, что банкнота настоящая», — поделилась Оксана Прошина с изданием Сиб.фм.

На купюре было напечатано следующее четверостишие:

«Пошёл дедок на 5-й срок,

Подтерся Конституцией...

Ох, ему и отольется

С этой проституцией».

По мнению жительницы Новосибирска, толковать смысл написанного излишне.

«Всем понятно, что имеется в виду – речь про российскую власть. Удивляет только, зачем кто-то делает это на деньгах. Возможно, в городе ходит не одна такая купюра», — добавила Оксана.

По словам женщины, тысячную купюру с провокационным текстом она сначала решила сохранить в качестве сувенира. Но затем ей предложили продать её за 5000 рублей. Она согласилась. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ!