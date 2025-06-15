82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
15 июня, 11:16
пробки
2/10
погода
+24.2°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
82.76% -1.2
сегодня
15 июня, 11:16
пробки
2/10
погода
+24.2°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
сегодня 08:24
общество

В Новосибирске женщина обнаружила на купюре 1000 рублей провокационную надпись о Путине

Фото: Сиб.фм

Женщине дали на сдачу тысячу рублей, на которой было написано четверостишие с провокационным смыслом.

«Мы с подругой посетили кафе на Красном проспекте и расплатились наличными. Сначала я не обратила внимания, но через несколько дней заметила странную надпись на купюре, как будто её нанесли печатью. Сначала я заподозрила, что это может быть подделка. Но после проверки убедилась, что банкнота настоящая», — поделилась Оксана Прошина с изданием Сиб.фм.

На купюре было напечатано следующее четверостишие:

«Пошёл дедок на 5-й срок,

Подтерся Конституцией...

Ох, ему и отольется

С этой проституцией».

По мнению жительницы Новосибирска, толковать смысл написанного излишне.

«Всем понятно, что имеется в виду – речь про российскую власть. Удивляет только, зачем кто-то делает это на деньгах. Возможно, в городе ходит не одна такая купюра», — добавила Оксана.

По словам женщины, тысячную купюру с провокационным текстом она сначала решила сохранить в качестве сувенира. Но затем ей предложили продать её за 5000 рублей. Она согласилась. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ!

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.