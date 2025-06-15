Жительница Новосибирска продала купюру с провокационной надписью про Путина в пять раз дороже

Сибирячка обменяла тысячную купюру с провокационной надписью на 5000 рублей.

«Сначала хотела оставить на память. Такую купюру дали мне на сдачу в кафе на Красном проспекте. Но сработал эффект сарафанного радио. У моих знакомых оказался приятель, который коллекционирует необычные банкноты. За мою 1000 он предложил 5000. Я не отказалась», – прокомментировала Сиб.фм Оксана Прошина.

Напомним, несколько дней назад сибирячка поделилась кадрами необычной банкноты. В кафе ей дали сдачу 1000 рублей с провокационной надписью. Девушка говорит, что речь идёт о российской власти.

Напечатанная на банкноте надпись представляет собой четверостишие:

«Пошёл дедок на 5-й срок,

Подтерся Конституцией...

Ох, ему и отольется

С этой проституцией».

Ранее Сиб.фм писал о том, как в Новосибирске выставили на продажу купюру 200 рублей за 1 млн рублей.