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проиcшествия

В Новосибирской области утонул 5-летний мальчик на глазах у родителей

Фото: Сиб.фм / Евгения Головацкая

Отдых на природе в День России закончился трагедией для семьи из Новосибирской области.

ЧП произошло 12 июня на реке Бердь в Искитимском районе. 5-летний мальчик отдыхал на природе вместе с родителями и утонул. Сообщается, что взрослые не уследили за ребенком и он пошёл на дно. А когда они ринулись спасать его было уже поздно. Мальчик утонул на глазах у родителей.

По факту гибели СК РФ по Новосибирской области начал проверку.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 13 июня мальчик и девочка в возрасте 12 лет утонули во время купания в водоёме.

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Александр Борисов
журналист

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