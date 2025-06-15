В Новосибирской области утонул 5-летний мальчик на глазах у родителей

Отдых на природе в День России закончился трагедией для семьи из Новосибирской области.

ЧП произошло 12 июня на реке Бердь в Искитимском районе. 5-летний мальчик отдыхал на природе вместе с родителями и утонул. Сообщается, что взрослые не уследили за ребенком и он пошёл на дно. А когда они ринулись спасать его было уже поздно. Мальчик утонул на глазах у родителей.

По факту гибели СК РФ по Новосибирской области начал проверку.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 13 июня мальчик и девочка в возрасте 12 лет утонули во время купания в водоёме.