В Новосибирской области уволили троих полицейских за организацию незаконной миграции

В Новосибирской области трое сотрудников полиции лишились работы из-за участия в схемах незаконной миграции. Информацию об увольнении сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно данным ведомства, один из уволенных был уличен в противоправной деятельности в Новосибирске, двое других – в области. Материалы по выявленным фактам были переданы следственным органам для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения. В результате служебных проверок все трое были уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам.

В МВД подчеркнули, что для борьбы с нелегальной миграцией ведется активная профилактическая работа с работодателями, использующими иностранную рабочую силу, образовательными учреждениями, а также проводятся проверки адресов, где отмечается массовая регистрация мигрантов.

Напомним, за последние два года районные суды Новосибирска вынесли не менее полусотни обвинительных приговоров по делам об организации незаконной миграции (статьи 322.1 и 322.3 УК РФ). В рамках расследования были изучены преступные схемы и представлены экспертные оценки путей пресечения нарушений.

Стоит отметить, что иногда действия правоохранительных органов в отношении мигрантов сами становятся предметом уголовных дел. Так, в марте в Новосибирске начался судебный процесс над бывшим оперативником, обвиняемым в вымогательстве у гражданина Таджикистана.

Ранее Сиб.фм сообщил, что экс-полицейским вынесен оправдательный приговор по делу об убийстве школьницы.