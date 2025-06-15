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общество

В Новосибирской области ввели ограничения на передвижение фур

Фото: Сиб.фм

С 15 июня в Новосибирской области ограничено движение грузовых автомобилей с большой массой. Как заявили в областном Территориальном управлении автомобильных дорог, данная мера необходима для обеспечения сохранности дорожного покрытия.

В ТУАД пояснили, что ограничения распространяются на транспортные средства, осуществляющие перевозку крупногабаритных грузов, когда температура воздуха в дневное время превышает 32 градуса Цельсия. Аналогичные правила действуют на всей территории области.

«ТУАД информирует, что в установленные дни, в промежуток времени с 22:00 до 10:00, проезд транспортных средств с разрешенными осевыми нагрузками будет открыт», — сообщили в управлении.

Действие ограничений продлится до 31 августа.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске введут ограничение для большегрузов из-за жары.

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Александр Борисов
журналист

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