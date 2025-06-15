В Новосибирской области жильцов многоэтажки по лестнице эвакуировали ночью из-за пожара

Пожар в многоквартирном доме рабочего поселка Линёво привел к эвакуации жильцов. К счастью, погибших в ЧП нет.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, сегодня ночью в рабочем посёлке Линево произошел пожар в пятиэтажке на проспекте Мира. До прибытия спасателей из горящей квартиры на первом этаже эвакуировались двое мужчин.

Пострадавшие получили ожоги. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Пожарные при помощи спасательных устройств по лестничному маршу спасли восемь человек, в том числе двоих детей. Никто из них не пострадал. Около 40 минут потребовалось огнеборцам для ликвидации открытого горения на площади 30 квадратных метров. На пожар реагировали 11 человек и 4 единицы техники», – прокомментировали в ведомстве.

Ранее Сиб.фм сообщал о гибели двух человек при пожаре.