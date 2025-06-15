В Первомайском районе Новосибирска питбайк сбил 7-летнего велосипедиста: ребенок госпитализирован

12 июня около 12:50 на улице Центральной в Первомайском районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области, 15-летний водитель питбайка совершил наезд на 7-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть в районе дома №17.

В результате столкновения ребенок получил травмы и был экстренно госпитализирован. По предварительным данным, юный велосипедист двигался справа налево по проезжей части в момент наезда. Точный характер полученных травм и текущее состояние пострадавшего в официальных сообщениях не уточняются.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на улице Ипподромской в Новосибирске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста.