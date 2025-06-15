Жительница Новосибирска продала купюру с провокационной надписью про Путина в 5 раз дороже номинала

Жительница Новосибирска продала банкноту номиналом 1000 рублей с политической надписью за 5000 рублей. Как рассказала изданию Сиб.фм Оксана Прошина, необычную купюру ей выдали в качестве сдачи в одном из кафе на Красном проспекте.
Первоначально женщина планировала оставить банкноту себе, но через знакомых нашёлся коллекционер, предложивший за неё пятикратную стоимость. На купюре было нанесено стихотворение, содержащее резкую критику в адрес действующей власти и конституционных изменений.
Ранее Прошина уже публиковала фотографии этой банкноты в социальных сетях, вызвав широкий общественный резонанс.
Напечатанная на банкноте надпись представляет собой четверостишие:
«Пошёл дедок на 5-й срок,
Подтерся Конституцией...
Ох, ему и отольется
С этой проституцией».