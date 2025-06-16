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вчера 23:08
общество

33 базовых продукта в Новосибирске теперь стоят 8242 рубля

Фото: Сиб.фм

Новосибирскстат опубликовал данные о стоимости минимального набора продуктов питания из 33 наименований за май 2025 года. Согласно расчетам, месячная стоимость такого набора по Новосибирской области составила 8241 рубль 58 копеек, что на 13,7% выше показателя начала года.

В структуре расходов наибольшую долю занимают хлебобулочные изделия, крупы и макароны — 25% от общей суммы. На втором месте по значимости оказались фрукты и овощи (22,4%), за ними следуют молочные продукты (20%) и мясная продукция (17%). Меньше всего средств уходит на покупку жиров (5%), рыбы (4,6%), чая, соли и специй (2,3%), сахара с кондитерскими изделиями (1,9%) и яиц (1,8%).

Данные показатели актуальны как для Новосибирска и Бердска, так и для других населенных пунктов региона.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области прокуратура взяла под контроль рост цен на продукты.

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Кристина Уколова
Журналист

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