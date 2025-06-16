4-летний ребёнок пострадал в аварии с маршруткой в Новосибирске

В Новосибирске на улице Забалуева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси №18 и автомобиля Opel Astra. По данным ГИБДД, авария случилась при движении по улице Холмистой, когда водитель маршрутки "Газель" столкнулся с попутным Opel, снижавшим скорость для поворота во внутриквартальный проезд.

В момент ДТП в салоне маршрутного такси находились семь пассажиров. В результате столкновения пострадал четырехлетний мальчик, который был пассажиром "Газели". Ребенка оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 20-летний мотоциклист погиб в ДТП.