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проиcшествия

4-летний ребёнок пострадал в аварии с маршруткой в Новосибирске

Фото: ГАИ по Новосибирской области

В Новосибирске на улице Забалуева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси №18 и автомобиля Opel Astra. По данным ГИБДД, авария случилась при движении по улице Холмистой, когда водитель маршрутки "Газель" столкнулся с попутным Opel, снижавшим скорость для поворота во внутриквартальный проезд.

В момент ДТП в салоне маршрутного такси находились семь пассажиров. В результате столкновения пострадал четырехлетний мальчик, который был пассажиром "Газели". Ребенка оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области 20-летний мотоциклист погиб в ДТП.

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Кристина Уколова
Журналист

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