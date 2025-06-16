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проиcшествия

Бастрыкин взял на контроль расследование падения на тротуаре женщины в Новосибирске

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возобновить расследование случая с травмированием женщины на обледеневшем тротуаре в Новосибирске.

Пострадавшая, сломавшая руку при падении в феврале текущего года, лично обратилась в приемную главы ведомства.

В своем обращении женщина указала, что, несмотря на полученную серьезную травму и длительный период реабилитации, ответственная за уборку тротуара организация не понесла наказания. Бастрыкин потребовал провести тщательную проверку всех обстоятельств инцидента и представить ему доклад о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что судьба дворника из Новосибирска заинтересовала Бастрыкина.

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Кристина Уколова
Журналист

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